В среду, 24 ноября, Кабинет министров расширил список медикаментов, которые применяются для лечения коронавируса. К нему добавились препараты "Молнупиравир" и "Ритонавир". Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Правительство расширило перечень медикаментов, которые применяются для лечения COVID-19. Это позволит оперативно взаимодействовать и вести переговоры с мировыми производителями по поставке лекарственных средств с высокой эффективностью, и которые находятся на финальных стадиях исследования.

Таким образом, правительство приняло постановление, которое позволит купить препараты от коронавируса "Молнупиравир" и "PF-07321332/ритонавир" в случае положительных результатов их клинических испытаний и регистрации препаратов в США или ЕС.

Читайте также, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус осудил широкое применение бустерных доз и прививание детей от коронавируса. Он подчеркнул, что в странах с низкими доходами люди все еще ждут первый укол вакцины.

Кроме того, глава представительства Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт сделал заявление о таблетках от коронавируса, которые представила компания Merck. По его словам, таблетки - это не альтернатива вакцинам от COVID-19.

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