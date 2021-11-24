Из-за нехватки стеклянной тары в мире ожидается дефицит алкогольных напитков. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на главного экономиста Совета по дистиллированным спиртам США Дэвида Озго.

Некоторые крупные производители спиртных напитков, несмотря на то, что у них есть многолетние контракты на поставку миллионов бутылок, в некоторых случаях обнаруживают, что им приходится выбирать, какой размер бутылок они получат.

Дефицит стеклянной тары для алкогольных напитков в США и других странах возник из-за разрыва мировых цепочек поставок вследствие пандемии коронавируса, рассказала Джессика Петерсон, операционный директор винокурни Castle&Key во Франкфурте.

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На фабрике, с которой мы работали в Великобритании, произошла вспышка коронавируса, и ее пришлось полностью закрыть, чтобы наше производство отстало от графика, по крайней мере, на несколько месяцев.

Разрыв мировых цепочек поставок усугубляется из-за растущего потребительского спроса, нехватки рабочей силы и задержек производства за рубежом, что ведет к более высоким транспортным расходам и инфляции. Себестоимость производства спиртных напитков уже выросла.

Нехватка стеклянных бутылок ощущается во всех секторах производства - их не хватает ни для виски, ни для текилы, ни для водки. В дефиците будут напитки в бутылках меньшего объема, поскольку основной упор производители делают на более популярные размеры - 0,75 л и 1,75 л.

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В краткосрочной перспективе потребителям может быть сложнее найти свое любимое вино и крепкие спиртные напитки.

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