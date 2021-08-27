Шведские ученые обнаружили в головном мозге группу нервных клеток, которые отвечают за принятие человеком решения об употреблении спиртного, даже в том случае, когда здравый смысл подсказывает, что этого делать не надо. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Большинство людей могут контролировать себя и воздерживаются от употребления алкоголя в ситуациях, когда это может иметь негативные последствия. Но у некоторых людей "нет тормозов" перед непреодолимым желанием выпить. Иногда в группу людей с таким "компульсивным поведением" попадают даже те, у кого нет явно выраженной алкогольной зависимости.

Чтобы понять ответ на этот вопрос, ученые из Университета Линчепинга провели нейробиологические исследования на крысах. Сначала они выявили среди грызунов тех, которые были склонны к компульсивному потреблению алкоголя, а потом проанализировали особенности их нейронных сигналов.

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В начале эксперимента крысам показали, что они могут получить небольшое количество алкоголя, нажав на рычаг. Через некоторое время условия выпивки изменились: вместе со спиртом животные получали удар электрическим током.

После этого большинство крыс перестали нажимать на рычаг, но примерно треть животных продолжали это делать, чтобы получить алкоголь несмотря на дискомфорт.

Чтобы идентифицировать группу нервных клеток, участвующих в принятии решения об употреблении алкоголя, несмотря на боль, исследователи использовали молекулярный маркер.

С его помощью они обнаружили в миндалевидном теле мозга грызунов сеть нервных клеток, активизирующихся непосредственно перед нажатием на рычаг.

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Миндалевидное тело - это центр мозга, который контролирует реакции страха и участвует в механизмах обучения, связанных со страхом наказания. Несколько лет ученые экспериментально доказали, что эта область мозга отвечает за поведение, связанное с алкогольной зависимостью.

Сейчас же биологи определили конкретную группу PKCδ-положительных нервных клеток в центральной миндалине, которые способствуют развитию компульсивного алкоголизма. Используя передовые молекулярные методы, ученые отключали эти клетки, после чего способность воздерживаться от употребления алкоголя у крыс восстанавливалась.

Авторы исследования надеются, что фермент PKCδ станет мишенью для новых лекарств, с помощью которых можно будет вылечить алкогольную зависимость.

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