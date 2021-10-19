В Украине существенно подорожает весь алкоголь, кроме вина [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В Украине в ближайшее время ожидается существенное подорожание алкогольных напитков. Соответствующий проект постановления Кабмина опубликован на сайте Министерства экономики.
В документе ссылаются на увеличение себестоимости производства этилового спирта, которая выросла за последние три года почти на 15%.
Учитывая изменения, произошедшие в социально-экономической и налоговой сферах, в частности рост составляющих цен (сырье, комплектующие, энергоносители, затраты на оплату труда и т.д.), размер минимальных цен на отдельные виды алкогольных напитков не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на их производство и реализацию и требует корректировки.
Если документ примут, то алкогольные напитки подорожают:
- водка и ликеро-водочные изделия - на 8,3%;
- виски, ром и джин - на 8,4%;
- коньяк (бренди) - 4,8-8,3%;
- вино крепостью от 1,2% до 22% - 8,2-34,2%.
Цена обыкновенных и игристых вин, а также газированных винных напитков не изменится.
В пояснительной записке к документу сообщается, что согласно исследованиям ВОЗ примерно каждая пятая смерть среди лиц в возрасте 15-19 лет и примерно каждая четвертая смерть в возрастной группе 20-24 лет вызвана алкоголем. Рост цены на алкогольные напитки даже на 10% ассоциируется со снижением примерно на 32% числа случаев смертей из-за употребления алкоголя.
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