У Литві стартують клінічні дослідження ліків від коронавірусу.

У випробуваннях візьмуть участь майже три десятки пацієнтів. Виробника препарату поки не розголошують. Попри те, що дослідження не завершені, прогнози щодо нового препарату більш ніж оптимістичні. За словами керівника проєкту, Литва може стати першою у світі країною, хто запропонує своїм пацієнтам ефективні ліки проти Ковіду.

Власні дослідження щодо протиковідних пігулок проводять іще з десяток країн Європи. Франція свої випробування вже завершила, їхні результати назвали "багатообіцяючими". Нагадаю, раніше компанія Pfizer підписала договір із урядом США про постачання COVID-таблеток.