У Нідерландах штрафуватимуть за недотримання соціальної дистанції [ Редактировать ]
Соціальна дистанція або штраф. У Нідерландах відсьогодні любителі скупчуватися платитимуть 96 євро за кожну спробу наблизитися більш ніж на півтора метра до інших людей.
Правило впровадили на тлі сплеску захворюванності в країні. Вже більше тижня там щодоби фіксують понад 20 тисяч нових заражень. В уряді переконані, що соціальне дистанціювання зможе стримати інфекцію.
Правило поширюється на всіх віком від 18 років. Виняток зробили для членів родин та для закладів громадського харчування. Від початку пандемії в Нідерландах захворіли майже 2,6 мільйони, померли понад 19 тисяч людей.
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