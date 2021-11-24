Соціальна дистанція або штраф. У Нідерландах відсьогодні любителі скупчуватися платитимуть 96 євро за кожну спробу наблизитися більш ніж на півтора метра до інших людей.

Правило впровадили на тлі сплеску захворюванності в країні. Вже більше тижня там щодоби фіксують понад 20 тисяч нових заражень. В уряді переконані, що соціальне дистанціювання зможе стримати інфекцію.

Правило поширюється на всіх віком від 18 років. Виняток зробили для членів родин та для закладів громадського харчування. Від початку пандемії в Нідерландах захворіли майже 2,6 мільйони, померли понад 19 тисяч людей.