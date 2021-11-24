Ціни на пальне падають. Мінекономіки встановило нову середню ціну моторного палива. Бензин подешевшав на гривню й три копійки, а дизельне пальне - на 72 копійки.

Відтепер вартість одного літру бензину знизилася з 28 гривень й 18 копійок до 27,15. Дизельного пального - з 24,55 до 23,83 за літр.

З урахуванням торгових націнок, максимальна вартість бензину на АЗС становитиме не більше 32,15 гривень. Дизельного палива - не більше 30,83 гривень.