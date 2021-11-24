Зависокі ціни на пальне турбують не тільки українців. Американці, які не звикли до цін на кшталт "долар за літр", хвилюються через зростання цінників на заправках. Хвилюються настільки, що адміністрація Джо Байдена навіть усвідомила - треба щось робити. Власне і зробила: Штати, а разом із ними ще кілька країн, розпечатали свої стратегічні запаси. І починають продавати нафту, щоби збити світову ціну на неї. Наскільки це допоможе стримати здорожчання? Прогнози експетів вивчив Дмитро Анопченко.

Запаси нафти "на чорний день", які тримали лише на випадок війни чи катастроф, "розкоркували" за наказом Байдена. Країна вивільняє 50 мільйонів барелів - і кине їх на ринки. До того ж миттєво: 32 мільйони - відразу, 18 - протягом найближчих місяців. І разом зі Штатами це роблять й інші країни (не даремно дипломати всі останні тижні проводили закриті переговори: вмовляли і просили). 5 мільйонів барелів (восьму частину всіх своїх запасів) продає Індія, півтора мільйона - Велика Британія; "плану Байдена" дотримаються також Японія (приблизно 4 мільйони барелів) і Південна Корея.

Дмитро Анопченко, кореспондент:

Світовий тренд - зростання цін на нафту - тут, в Америці, кожен відчуває на своєму гаманці. Щоразу більше віддаєш на заправках, щоразу зростають комунальні рахунки. Експерти пояснюють - усе тому, що світова економіка виходить із пандемії, промисловість після тривалого простою потребує дедалі більше нафти, і пропозиція не встигає за попитом, чорного золота не вистачає, тому і ціна зависока.

Експерти вже заявили - через кроки, які здійснює Білий дім, бензин на американських заправках здешевшає на 10-15 центів за галон. Та як довго ця ціна протримається? За деякими оцінками, одній тільки Америці потрібні від ста до ста тридцяти мільйонів барелів - тобто майже утричі більше, ніж зараз вирішив продати Білий дім.

Ще одне питання - наскільки масово країни підтримають Байдена. Наприклад, про Китай нині пишуть, що він, може, і відгукнеться, продасть частину резервів (падіння цін - на користь і китайському бізнесу), але гратиме у власну "гру", чекатиме від Штатів відповідних послуг і поступок. У Вашингтоні чекають, хто наступний почне продавати нафту з резервів, буде "ланцюгова реакція" - чи ні.

Дмитро Анопченко, кореспондент:

Здавалося б, невже не можна це все спрогнозувати? Виявляється, не можна, невизначеності додає коронавірус. Якщо взимку знову посилять обмеження й запровадять локдауни (як-от уже зараз в Австрії), попит знову знизиться, "план Байдена" спрацює. Якщо ж світ і далі повертатиметься до нормального життя, схоже, всі сьогоднішні події не розв'яжуть проблему, а лише відтермінують її.

Однак за нинішніх умов, коли на біржах вартість нафти постійно б'є рекорди, навіть напівзаходи - це теж рішення. А Байдену це дозволить "вирівняти" не тільки американську економіку, а й власний рейтинг. Через постійне зростання цін рівень підтримки глави держави зараз найнижчий за весь час його перебування при владі. І команда 46-го президента хоче в такий спосіб розв'язати і проблеми країни, і власні.