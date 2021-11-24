В Киеве на Русановке мужчина с психическим расстройством нападает на женщин прямо на улице. Об этом 24 ноября сообщили в паблике "Березняки и Русановка" на странице в Facebook.

О крайнем таком случае сообщила свидетельница происшествия в сети, а также опубликовала фото неадеквата.

По словам женщины, странный гражданин на улице, поравнявшись с незнакомками, внезапно замахивается и бьет их, а затем идет себе дальше.

В комментариях к публикации с рассказом об инциденте жители столицы отмечают, что это не редкий случай.

Также в сети призвали киевлян, у которых есть информация о данном человеке, поделиться данными, чтобы не подвергать других такой опасности и риску наткнуться на этого агрессивного мужчину.

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