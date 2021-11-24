Нападает на улице: в Киеве неадекват годами терроризирует целый массив [ Редактировать ]
В Киеве на Русановке мужчина с психическим расстройством нападает на женщин прямо на улице. Об этом 24 ноября сообщили в паблике "Березняки и Русановка" на странице в Facebook.
О крайнем таком случае сообщила свидетельница происшествия в сети, а также опубликовала фото неадеквата.
По словам женщины, странный гражданин на улице, поравнявшись с незнакомками, внезапно замахивается и бьет их, а затем идет себе дальше.
В комментариях к публикации с рассказом об инциденте жители столицы отмечают, что это не редкий случай.
Также в сети призвали киевлян, у которых есть информация о данном человеке, поделиться данными, чтобы не подвергать других такой опасности и риску наткнуться на этого агрессивного мужчину.
Читайте также, в Херсонской области уголовник изнасиловал 12-летнюю девочку. По дикому стечению обстоятельств оказалось, что это сожитель ее бабушки, полицейские всю ночь искали ребенка: прочесывали улицы населенного пункта и перекрыли дороги между близлежащими селами.
Кроме того, в Закарпатской области трое подростков в возрасте 14 и 15 лет изнасиловали 14-летнюю девочку. Теперь парням грозит до 12 лет лишения свободы, правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 152 УКУ, за изнасилование школьникам грозит до 12 лет лишения свободы.
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