Ніхто не постраждав, але пошкоджений сам блок-пост

П'ять обстрілів українських позицій було минулої доби на фронті. Ворог застосував і заборонену зброю. З мінометів 82 калібру обстріляв пункт пропуску "Мар'їнка". Ніхто не постраждав, але пошкоджений сам блок-пост. Крім того, противник вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів неподалік Кам'янки, Нью-Йорка, Луганського та в напрямку шахти "Бутівка".

Докладніше про ситуацію на передовій - розкаже Руслан Смєщук.

Українські позиції поблизу тимчасово окупованого Первомайська. Наші солдати демонструють чергову партію, так би мовити "подарунків", які прилетіли з ворожих окопів.

Позивний "Ромбік", військовослужбовець Збройних сил України:

Вот оно ще не здетонувало, може і здетонує. Взриватель цілий, щось тут ще підписано, але не розбереш. Це два дні назад на пост нам прилетіло.

Ми заїжджаємо сюди під звуки ворожих кулеметних черг і вибухів підствольних гранат. Бойовики, вочевидь, обстрілюють один із сусідніх опорників.

Позивний "Карабін", військовослужбовець Збройних сил України:

Це ВОГ-25 скоріше по всьому по звуку, в принципі не далеко, але не наш участок. Це турбуючий вогонь - сидить ворог йому скучно ось і стріляє. А може і влучить, на вдачу. Це постійно.

Вояки розповідають - нещодавно тут відбулася ротація ворожих піхотинців, тож кількість ось таких "тривожних" обстрілів значно збільшилася.

Позивний "Мурзик", військовослужбовець Збройних сил України:

Намагаються нас заставити вести вогонь, щоб ми відкрилися. У них ротація пройшла, недавно. І вони ще не знають хто де знаходиться. Вони ведуть продуктивним вогонь, щоб ми засвітилися.

Небезпечніше, коли при обстрілах ворог застосовує повітряну розвідку - розповідають українські захисники. Тоді ворожі обстріли стають більш влучними, і небезпечними.

Позивний "Мурзик", військовослужбовець Збройних сил України:

Якщо вони пускають безпілотника, то щільніше, а так в них виходить хаотично. Ось і вся їхня тактика. - Тобто ви тепер за небом спостерігаєте? - Так воно гуд чути, а увечері вони відповідно світяться.

Що ж до загальної ситуації на фронті - зараз вона дещо стабілізувалася.