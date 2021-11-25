Війна на Донбасі: ворог обстріляв пункт пропуску "Мар'їнка" [ Редактировать ]
П'ять обстрілів українських позицій було минулої доби на фронті. Ворог застосував і заборонену зброю. З мінометів 82 калібру обстріляв пункт пропуску "Мар'їнка". Ніхто не постраждав, але пошкоджений сам блок-пост. Крім того, противник вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів неподалік Кам'янки, Нью-Йорка, Луганського та в напрямку шахти "Бутівка".
Докладніше про ситуацію на передовій - розкаже Руслан Смєщук.
Українські позиції поблизу тимчасово окупованого Первомайська. Наші солдати демонструють чергову партію, так би мовити "подарунків", які прилетіли з ворожих окопів.
Позивний "Ромбік", військовослужбовець Збройних сил України:
Вот оно ще не здетонувало, може і здетонує. Взриватель цілий, щось тут ще підписано, але не розбереш. Це два дні назад на пост нам прилетіло.
Ми заїжджаємо сюди під звуки ворожих кулеметних черг і вибухів підствольних гранат. Бойовики, вочевидь, обстрілюють один із сусідніх опорників.
Позивний "Карабін", військовослужбовець Збройних сил України:
Це ВОГ-25 скоріше по всьому по звуку, в принципі не далеко, але не наш участок. Це турбуючий вогонь - сидить ворог йому скучно ось і стріляє. А може і влучить, на вдачу. Це постійно.
Вояки розповідають - нещодавно тут відбулася ротація ворожих піхотинців, тож кількість ось таких "тривожних" обстрілів значно збільшилася.
Позивний "Мурзик", військовослужбовець Збройних сил України:
Намагаються нас заставити вести вогонь, щоб ми відкрилися. У них ротація пройшла, недавно. І вони ще не знають хто де знаходиться. Вони ведуть продуктивним вогонь, щоб ми засвітилися.
Небезпечніше, коли при обстрілах ворог застосовує повітряну розвідку - розповідають українські захисники. Тоді ворожі обстріли стають більш влучними, і небезпечними.
Позивний "Мурзик", військовослужбовець Збройних сил України:
Якщо вони пускають безпілотника, то щільніше, а так в них виходить хаотично. Ось і вся їхня тактика. - Тобто ви тепер за небом спостерігаєте? - Так воно гуд чути, а увечері вони відповідно світяться.
Що ж до загальної ситуації на фронті - зараз вона дещо стабілізувалася.
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Противник із заборонених важких мінометів обстріляв Водяне на півдні Донеччини. Також із мінометів гатили по пункту пропуску "Мар'їнка".
Оборонців Зайцевого та Верхньоторецького противник обстрілював із гранатометів. А в бік Шумів стріляв із великокаліберних кулеметів.
Труба розвідника - вона дозволяє спостерігати за ворожими окопами, не висовуючи голови. Саме це вберегло хлопців від смерті. Але, на жаль, не від поранення.
На Донбасі ворог щонайменше тричі відкривав вогонь. Оборонців Зайцевого та Верхньоторецького атакував із протитанкових гранатометів.
Ворог застосував і заборонене озброєння. У районі Лебединського - двічі вів вогонь із 82 та 120 мінометів. З мінометів 82 калібру вдарив і біля Кам'янки.