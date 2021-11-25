Перша в історії Швеції жінка прем'єр подала у відставку за кілька годин після обрання. Магдалена Андерсон відмовилася від посади через розвал коаліції, спровокований суперечками щодо держбюджету. З двопартійної більшості вийшли партнери соціал-демократів - "зелені". За словами Андерсон, вона може знову стати прем'єркою, але лише на чолі однопартійного уряду. Тепер у парламенті має відбутися нове голосування за очільника кабінету міністрів.