У Нью-Йорку готуються до параду повітряних куль "Мейсиз". Традиції влаштовувати такі процесії уже майже 100 років, і нині це неодмінний атрибут святкування Дня Подяки. Гігантські повітряні кулі із зображенням персонажів кіно та мультфільмів надувають на спеціально відведеному майданчику. Для цього необхідно близько 90 тисяч кубометрів гелію. Увесь процес займає близько 10 годин. Тож підготовку розпочинають уночі перед парадом. І місцеві жителі охоче збираються, щоби побачити це "шоу перед шоу".