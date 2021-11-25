Один человек погиб во время пожара на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

По информации Кузбасского центра медицины катастроф, в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлено 43 пострадавших. 2 - в тяжелом состоянии, 41 - легкой и средней тяжести. 1 человек погиб.

Причиной задымления в шахте "Листвяжная" в городе Белове Кемеровской области стало возгорание угольной пыли. Взрыва не последовало, повреждений в шахте нет. В сети появилось первое видео с шахты "Листвяжная".

По данным МЧС России, всего в шахте находились 285 человек, 236 рабочих уже эвакуировали, местоположение 49 человек не установлено. На месте инцидента работают горноспасатели, продолжаются аварийно-спасательные работы.

Напомним, что 31 июля произошел взрыв на шахте "Покровское" в Донецкой области. Погибли шестеро горняков.