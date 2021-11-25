Бразилію захопила золота лихоманка [ Редактировать ]
Бразилію захопила золота лихоманка. Мисливці на коштовний метал ринули до річки Мадейри - головної притоки Амазонки. Нині там працюють сотні нелегальних земснарядів. Екологи застерігають - золотошукачі завдають місцевій екосистемі непоправної шкоди. Однак влада не вживає жодних заходів протидії. Ніяк не можуть визначитися, у чиїй юрисдикції цей незаконний промисел.
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