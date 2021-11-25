Канада посились військову місію в Україні у разі вторгнення Росії [ Редактировать ]
Американські сенатори пропонують додатково виділити Україні 50 мільйонів доларів військової допомоги. Йдеться про збільшення фінансування з боку Пентагону, яке наступного року передбачає надання українському війську 300 мільйонів доларів. Відповідну поправку до бюджету мають висунути на голосування. Окрім того, США ведуть переговори з європейськими союзниками щодо розробки нового пакету санкцій на випадок, якщо російські війська вторгнуться в Україну. Також можливість посилення своєї військової місії в Україні "на тлі агресивної активності Росії на кордоні" розглядає Канада. Один із варіантів - доправлення до нас кількох сотень своїх військових.
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