Американські сенатори пропонують додатково виділити Україні 50 мільйонів доларів військової допомоги. Йдеться про збільшення фінансування з боку Пентагону, яке наступного року передбачає надання українському війську 300 мільйонів доларів. Відповідну поправку до бюджету мають висунути на голосування. Окрім того, США ведуть переговори з європейськими союзниками щодо розробки нового пакету санкцій на випадок, якщо російські війська вторгнуться в Україну. Також можливість посилення своєї військової місії в Україні "на тлі агресивної активності Росії на кордоні" розглядає Канада. Один із варіантів - доправлення до нас кількох сотень своїх військових.