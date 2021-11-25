Імунізують людей - не питаючи прізвищ, і навіть уночі

Якщо людина з підробним сертифікатом захоче щепитися, вона може це зробити... в кабінеті анонімної вакцинації в Ужгороді. Там імунізують людей - не питаючи прізвищ, і навіть уночі. Докладніше - дивіться далі.

Це саме той кабінет вакцинації, довкола якого минулого тижня розгорівся скандал. Тут анонімно імунізують тих, хто купив сертифікат. Але згодом вирішив таки щепитися. І вакцинували таких анонімних охочих у клініці зо два десятки.

Віктор Петров, сімейний лікар:

Є близько 18 осіб, які справді мали фальсифіковані документи про щеплення. Але їх дані на щастя в "е-сос" не відображалися. Тому ми змогли їх переконати зробити їм щеплення.

Іван погодився на телефону розмову. Підробку чоловік купив два місяці тому. Переконує: не скористався.

Іван, зробив анонімне щеплення:

Легше було його просто купити, придбати. Почали хворіти мої знайомі, почали помирати, мені стало страшно.

А ідею про таку собі ковід-амністію - власникові клініки - запропонували депутати облради. Віктор Петров каже - пристав на пропозицію, бо був упевнений, що питання узгоджене з Департаментом охорони здоров'я. Та виявилося, що там про це нічого не знають.

Анатолій Пшеничний, директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації:

Як преподнесли це, що людина не називаючи своїх даних може скористатися цьою послугою. Неможливо. Чому? Перше - вакцина, яка використовується для людини, має бути внесена до меддати.

Натомість лікар Віктор Петров запевняє: діє за законом. Медзаклад не має права розголошувати дані про своїх пацієнтів.

Віктор Петров, сімейний лікар:

Справді ковід амністія, це коли без зайвих зауважень, без зайвих питань… Не наша задача, лікарів, судити людину.

Утім, юристи кажуть, що такі дії медиків за законом - можна кваліфікувати по-різному.

Василь Попович, юрист:

Інформація щодо стану здоров'я є лікарською медичною таємницею і персональними даними. Як би мав поступати в цьому випадку лікар, якщо, скажемо, особа йому розкрила по суті злочинну групу чи окремого злочинця? Все, на мою думку все ж таки кожен з нас має дотримуватися норм закону.

Та й поліція до клініки - претензій не має. Мовляв, до них ніхто не звертався із заявою. А ідею урядовців щодо ковід-амністії - цілком схвалюють. Від початку року по області поліцейські вже відкрили майже півтори сотні кримінальних проваджень, які стосуються саме фальсифікації ковід-документів.