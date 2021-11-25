Ужгородські лікарі згодні анонімно імунізувати людей з підробленими сертифікатами [ Редактировать ]
Якщо людина з підробним сертифікатом захоче щепитися, вона може це зробити... в кабінеті анонімної вакцинації в Ужгороді. Там імунізують людей - не питаючи прізвищ, і навіть уночі. Докладніше - дивіться далі.
Це саме той кабінет вакцинації, довкола якого минулого тижня розгорівся скандал. Тут анонімно імунізують тих, хто купив сертифікат. Але згодом вирішив таки щепитися. І вакцинували таких анонімних охочих у клініці зо два десятки.
Віктор Петров, сімейний лікар:
Є близько 18 осіб, які справді мали фальсифіковані документи про щеплення. Але їх дані на щастя в "е-сос" не відображалися. Тому ми змогли їх переконати зробити їм щеплення.
Іван погодився на телефону розмову. Підробку чоловік купив два місяці тому. Переконує: не скористався.
Іван, зробив анонімне щеплення:
Легше було його просто купити, придбати. Почали хворіти мої знайомі, почали помирати, мені стало страшно.
А ідею про таку собі ковід-амністію - власникові клініки - запропонували депутати облради. Віктор Петров каже - пристав на пропозицію, бо був упевнений, що питання узгоджене з Департаментом охорони здоров'я. Та виявилося, що там про це нічого не знають.
Анатолій Пшеничний, директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації:
Як преподнесли це, що людина не називаючи своїх даних може скористатися цьою послугою. Неможливо. Чому? Перше - вакцина, яка використовується для людини, має бути внесена до меддати.
Натомість лікар Віктор Петров запевняє: діє за законом. Медзаклад не має права розголошувати дані про своїх пацієнтів.
Віктор Петров, сімейний лікар:
Справді ковід амністія, це коли без зайвих зауважень, без зайвих питань… Не наша задача, лікарів, судити людину.
Утім, юристи кажуть, що такі дії медиків за законом - можна кваліфікувати по-різному.
Василь Попович, юрист:
Інформація щодо стану здоров'я є лікарською медичною таємницею і персональними даними. Як би мав поступати в цьому випадку лікар, якщо, скажемо, особа йому розкрила по суті злочинну групу чи окремого злочинця? Все, на мою думку все ж таки кожен з нас має дотримуватися норм закону.
Та й поліція до клініки - претензій не має. Мовляв, до них ніхто не звертався із заявою. А ідею урядовців щодо ковід-амністії - цілком схвалюють. Від початку року по області поліцейські вже відкрили майже півтори сотні кримінальних проваджень, які стосуються саме фальсифікації ковід-документів.
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Якщо людина з підробним сертифікатом захоче щепитися, вона може це зробити... в кабінеті анонімної вакцинації в Ужгороді. Там імунізують людей - не питаючи прізвищ, і навіть уночі.
В Ужгороді мобільний пункт вакцинації розгорнули на церковному подвір'ї. Одразу після служби віряни могли щепитися. При цьому можна було обрати, якою саме вакциною.
Епідеміологи кажуть: цю хвилю вдасться зупинити, якщо до нового року бустерне щеплення отримають 25 мільйонів людей. А політики не виключають запровадження чергового локдауну.
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