Под Харьковом пассажирский автобус "слетел" в кювет [ Редактировать ]
В Харьковской области пассажирский автобус съехал в кювет. В результате аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
ДТП произошло на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" в нескольких километрах от города Валки. Пассажирский автобус съехал в кювет.
Погибших нет. Травмировались водитель и трое пассажиров. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Установлено, что транспортное средство сообщения "Москва-Кременчуг" ехал в направлении Киева. В автобусе находилось 13 пассажиров. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Читайте также, в пятницу, 22 октября, на украинских дорогах заработают еще 17 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры включат на дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей.
Кроме того, еще 20 приборов системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработали на дорогах Украины. Они заработали в пяти городах и одной области, на автомобильных дорогах Полтавской области, а также нескольких городов появились приборы фиксации.
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