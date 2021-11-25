В Харьковской области пассажирский автобус съехал в кювет. В результате аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

ДТП произошло на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" в нескольких километрах от города Валки. Пассажирский автобус съехал в кювет.

Погибших нет. Травмировались водитель и трое пассажиров. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Установлено, что транспортное средство сообщения "Москва-Кременчуг" ехал в направлении Киева. В автобусе находилось 13 пассажиров. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Читайте также, в пятницу, 22 октября, на украинских дорогах заработают еще 17 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры включат на дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей.

Кроме того, еще 20 приборов системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработали на дорогах Украины. Они заработали в пяти городах и одной области, на автомобильных дорогах Полтавской области, а также нескольких городов появились приборы фиксации.

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