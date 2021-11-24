В Киеве трамвай задавил женщину [ Редактировать ]
В среду, 24 ноября, в Киеве на улице Кирилловской женщина попала под трамвай и от полученных травм погибла на месте.
Женщина в возрасте 50-55 лет выходила из магазина и стала переходить дорогу прямо через колеи, не смотря по сторонам. В этот момент проезжал трамвай №16. Водитель общественного транспорта не смог затормозить вовремя, и после столкновения с человеком в итоге остановился только через 15-20 метров. Прибывшие медики констатировали смерть женщины.
Водитель трамвая находится в шоковом состоянии в машине "скорой". На месте работают правоохранители, детали и обстоятельства ДТП выясняются.
После происшествия на данном отрезке дороги трамваи на время приостановили движение в обоих направлениях. В сети опубликовали видео с места ДТП.
Читайте также, в пятницу, 22 октября, на украинских дорогах заработают еще 17 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры включат на дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей.
Кроме того, еще 20 приборов системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработали на дорогах Украины. Они заработали в пяти городах и одной области, на автомобильных дорогах Полтавской области, а также нескольких городов появились приборы фиксации.
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