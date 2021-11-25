Афіни прикрасила 19-метрова різдвяна ялинка [ Редактировать ]
Різдвяна ялинка засяяла в столиці Греції. Відтепер Афіни прикрашає 19-метрова красуня. Дерево оздобили понад 60-тьма тисячами лампочок. Офіційної церемонії на площі не проводили, аби не збирати великі натовпи. Цьогоріч вогники на ялинці запалили раніше, ніж зазвичай. Влада заявила - так хочуть покращити людям настрій, оскільки в країні знову фіксують високі показники інфікування Ковідом. Окрім головної, прикрасили ще 35 площ у мікрорайонах Афін.
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Традиції уже майже 100 років, і нині це неодмінний атрибут святкування Дня Подяки. Гігантські повітряні кулі надувають на спеціально відведеному майданчику.
Відтепер Афіни прикрашає 19-метрова красуня. Дерево оздобили понад 60-тьма тисячами лампочок. Офіційної церемонії на площі не проводили, аби не збирати великі натовпи.
Традиції влаштовувати такі процесії уже майже 100 років, і нині це неодмінний атрибут святкування Дня Подяки.
Його привезли з італійського регіону Трентіно. Лише на зрізання лісової красуні знадобилося 12 годин.
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