У Нью-Йорку готуються до параду повітряних куль "Мейсиз". Традиції уже майже 100 років, і нині це неодмінний атрибут святкування Дня Подяки. Гігантські повітряні кулі надувають на спеціально відведеному майданчику. Для цього необхідно близько 90 тисяч кубометрів гелію. Процес підготовки триває майже 10 годин. Тож її розпочинають уночі перед парадом. І місцеві жителі охоче збираються, щоби побачити це "шоу перед шоу".