В городе Ривне начался пилотный проект по открытию пунктов иммунизации от гриппа в нескольких аптеках города. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Таким образом, получить прививку можно с 11:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Известно, что программа действует в двух аптеках: напротив ЦПМСП "Юбилейный", а также возле Центральной городской больницы на ул. Карнаухова.

Иммунопрофилактика - самый эффективный способ предотвращения распространения вирусных инфекций. Вакцинируйтесь от гриппа и покажите примером, что вакцинация полезна и необходима.

Отмечается, что желающие иммунизироваться должны купить вакцину, после чего пройти просмотр у врача. После процедуры медик внесет все данные в единую электронную систему.

Читайте также, в Одессе заработал новый пункт вакцинации от коронавируса. Теперь получить прививку можно в трамвае, При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон, вакцинация в вакцинальном трамвае проводится препаратами Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac.

Кроме того, пункт иммунизации от коронавируса откроется в главной мечети Украины. Открытие пункта вакцинации в мечети "Ар-Рахма" в Киеве на ул. Лукьяновская, 46 состоялось 23 ноября, она находится в историческом центре Киева на Татарке.

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