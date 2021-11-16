Неподалік Верховної Ради відкрили пункт вакцинації [ Редактировать ]
Новий центр вакцинації відкрили у столичному готелі "Національний" неподалік Верховної Ради. За день там зробили щеплення щонайменше 80 людей. В пункті щеплення побував наш кореспондент Василь Богайчик. Він розповість більше.
Три медичні бригади працюють із самісінького ранку. Це перший день роботи пункту, і сьогодні тут - без черг. Залишався навіть вільний час для запису.
Євгеній Немировський, ортопед-травматолог:
Люди потихеньку приходять по запису. Запис ще не повний не 100%. Тому в спокійному ритмі працюємо.
Наталія Шульга, акушерка:
Ні, не втомлюємося. Людей сьогодні було ну от на цей час прийшло вже 35. Ну ще ось у нас тут бригада працює в них, мабуть, ще стільки людей прийшло.
Та якщо ж до кінця тижня тут утворюватимуться черги, то в парламенті пообіцяли відкрити поруч іще один пункт щеплення.
Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:
Я думаю, що незабаром ми зможемо відкрити ще один центр вакцинації, вже в готелі "Київ". Але ми будемо дивитися наскільки буде попит на вакцини.
Охочих вакцинують тільки за попереднім записом. На вибір одна з вакцин: "Пфайзер", "Модерна", "Коронавак" або ж "Астразенека".
Євгеній Немировський, ортопед-травматолог:
Ми сьогодні більшість вакцинували "Пфайзером". Одну і другу дози. І "Модерною" також обидві дози.
Ці вакцини на базі МРНК найпопулярніші. На другому місці йде вже "Астразенека" та "Коронавак".
Імунізують усіх від 18 років. А також дітей від 12 років, якщо в них є всі обов'язкові щеплення. При цьому, якщо в людини декларації з сімейним лікарем немає, тоді радять із собою взяти паспорт та ідентифікаційний код.
Василь Богайчик, кореспондент:
Вакцинуватися в готелі можна з понеділка по неділю з дев'ятої ранку до четвертої дня. А в середу - з 14 до 20 вечора. Лікарі ж обіцяють щепити всіх, хто зареєструється на прийом заздалегідь.
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