В Украине пункт вакцинации заработает в главной мусульманской святыне [ Редактировать ]
Со вторника, 23 ноября, пункт иммунизации от коронавируса откроется в главной мечети Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.
Открытие пункта вакцинации в мечети "Ар-Рахма" в Киеве на ул. Лукьяновская, 46 состоится в 11:00. Он будет функционировать ежедневно.
Центр будет работать каждый день с 9 до 16 часов. Вакцинироваться здесь смогут все желающие от 18 лет, а также подростки в возрасте 12+ при наличии у них всех необходимых прививок согласно календарю профилактических прививок.
Отмечается, что киевская соборная мечеть "Ар-Рахма" является одной из самых больших мечетей в Европе. Находится в историческом центре Киева на Татарке - это район, в котором издавна проживали мусульмане и включает в себя медресе, минарет и офис Духовного управления мусульман Украины.
Читайте также, во Львове приняли решение продолжить работу пунктов вакцинирования. Отныне они будут работать до 20:00, по состоянию на сегодня во Львове первой дозой вакцины привились 60,8% жителей города, а двумя - 42,7%.
Кроме того, в Запорожье желающих вакцинироваться будут прививать в автобусе. В автобусе есть зоны регистрации, вакцинации и наблюдения, чтобы желающие привиться могли снять верхнюю одежду в транспорте будет комфортная температура.
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