В Евросоюзе снимут все карантинные ограничения для иностранцев [ Редактировать ]
В Европейской комиссии приняли решение внедрить новые правила въезда для иностранцев, которые получили прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Таким образом, предполагается оптимизированный подход, которые полностью зависит от статуса путешественника, а не от страны отправления. Было принято решение отменить "зеленый список".
С ростом масштабов вакцинации во всем мире также имеет смысл отменить ограничения на поездки на основе статуса человека, а не страны, из которой он приехал. Это изменение произойдет только с 1 марта 2022 года, чтобы дать странам, не входящим в ЕС, время для дальнейшего повышения показателей вакцинации. Это также будет зависеть от предварительной оценки ситуации с вакцинацией за пределами ЕС.
Отмечается, что все, кто получил прививку препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения, смогут путешествовать по территории ЕС, однако вакцины, которые были приняты в Европейском агентстве по лекарственным средствам, не попадают под действие постановления.
Читайте также, правила пересечения границ Евросоюза в ближайшее время будут изменены из-за ситуации с распространением коронавируса. Странам, где от ковида вакцинировано меньше 80% населения, придется принять серьезные меры для сдерживания инфекции.
Кроме того, Европейское агенство по лекарственным средствам приняло решение одобрить к использованию две новых вакцины от коронавирусной инфекции. К концу осени исследователи Агенства начнут оценивать эффективность вакцины от COVID-19 для детей.
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