Европейское агенство по лекарственным средствам приняло решение одобрить к использованию две новых вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание La Rupubblica.

Новыми препаратами являются немецкий CureVac и NVX-CoV2373, производства американской корпорации Novavax. Известно, что в настоящее время проходит оценка препаратов до конца 2021 года. При этом наибольший интерес вызывает именно вакцина из США.

В ней используется более традиционная технология, чем в вакцинах, одобренных на сегодняшний день. Многие дозы могут быть произведены за пределами Европы.

Отмечается, что к концу осени исследователи Агенства начнут оценивать эффективность вакцины от COVID-19 для детей, а также лекарство от коронавируса в форме таблеток.

Читайте также, вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прошла третью фазу клинических исследований. Эффективность вакцины составила в среднем 74%. Третью фазу клинических испытаний провели в США, Чили и Перу.

Кроме того, компания Johnson&Johnson может подать заявление на иммунизацию граждан второй дозой своего препарата Janssen, так как бустерная доза препарата может защищает от госпитализации с COVID-19 на 71%. Управление по контролю за продуктами и лекарствами назначило встречу с представителями J&J.

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