В Кабинете министров Украины приняли решение отменить режим самоизоляции для иностранцев, которые находятся в стране транзитом. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Согласно постановлению, изменения официально вступят в силу с 20 сентября 2021 года. Таким образом,чтобы не подвергнуться самоизоляции, граждане иностранных государств, а также лица без гражданства должны будут покинуть страну в течение 48 часов. Им не надо будет делать тесты на COVID-19 и устанавливать приложение "Вдома".

Отмечается, что при этом все еще в силе остается требование для иностранцев, лиц без гражданства, а также владельцев вида на жительство наличие страхового полиса, с помощью которого будут покрыты расходы на лечение коронавируса, а также изоляцию. Также обязательным является наличие документа об иммунизации от COVID-19, а также сертификат о негативном ПЦР-тесте, сделанном не более чем за 72 часа до прибытия в Украину.

Читайте также, в Украине ввели обязательную самоизоляцию при въезде из России и Индии. Ограничения будут касаться иностранцев, которые провели в этих странах последние 7 дней, ограничения начнут действовать через 7 дней после опубликования постановления.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.