Два місяці люди сиділи без тепла і гарячої води.

Комунальний трилер у Запоріжжі. Жителі цілого під'їзду стали бранцями однієї сусідки. У квартирі жінки прорвало трубу, але вона навідріз відмовилася пускати комунальників. Два місяці люди сиділи без тепла і гарячої води. А коли прийшли поліція та ремонтники - і силоміць стали ламати двері в квартирі незговірливої жінки, їх ледь не покусала... зграя собак. Сергій Бордюжа далі.

-Сидим в холоде. Греемся иногда газом…

А все через сусідку на п'ятому поверсі. У квартирі в жінки прорвало труби та батарею. Воду перекрили. Однак ліквідувати аварію власниця житла не квапиться, скаржаться мешканці.

Олена Даниленко, мешканка будинку:

Мы уже неделю сидим без отопления. Мы два месяца сидим без горячей воды. Она не пускает наших монтеров. Просто пустить, чтобы отремонтировать там поставить, я не знаю, хомут, и дать людям воду и отопление. Она отказывается. Она нас материт. Она нам угрожает. Угрожает нашим семьям, нашим детям.

Та сьогодні мешканцям цього будинку на вулиці Комарова урвався терпець. Аби нарешті вмовити сусідку пустити до квартири аварійну бригаду, запросили і дільничного, і юриста. Та діалог знову не склався.

-У вас есть буквально минут 15-20. После чего будет вскрываться дверь и устраняться данная аварийная ситуация.

Юристи твердять - це законно.

Андрій Булавка, адвокат ОСББ:

Страждають люди і завдається шкода майну та життю інших співмешканців. Тому відповідно до статті 29 Закону передбачено, що обслуговуюча організація має право на несанкціонований доступ із залученням правоохоронних органів, а також аварійно-рятувальної бригади.

Година вмовляння - і до роботи береться аварійно-рятувальна бригада.

Та вибити двері - пів біди, кажуть сантехніки. У квартирі - зо три десятки собак.

Руслан, сантехнік:

То шо собаки там - да. Но как-то мы расчитывали на кинолога или на специально обученного человека. А как показывает практика, не достался нам кинолог. Будем исходить из того, что есть.

І ці собаки - ще один клопіт для цілого будинку.

Власницю квартири звати Вікторія. Вона вже потрапляла в об'єктиви телекамер. Багато років її помешкання слугує притулком для вуличних собак - скаржаться сусіди.

-Просто невозможно, потому что вонь такая, мне пришлось открыть окно на кухне и дверь в коридор. А дверь в коридор открываешь, а там тоже воняет.

Урешті-решт сантехніки до квартири потрапили.

-Воды по щиколотку…

Та розгнівані власники емоції виплескують на журналістів. Ножем б'ють по камері колег.

Опалення і гарячу воду людям таки повернули. Та сусідські війни на цьому не завершилися. З'ясовувати стосунки мешканці тепер будуть у судах. Одна сторона хоче компенсацій за холодні батареї. Інша - за пошкоджене майно. А ще доведеться відповідати і за напад на журналістів.