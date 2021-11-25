Масштабна пожежа у Дніпрі: горіла багатоповерхівка [ Редактировать ]
Дим на кілька десятків кілометрів. У Дніпрі палала дев'ятиповерхівка.
Зайнялося на даху. Мешканців евакуювали. Двом жінкам і трьом дітям з останніх поверхів знадобилася допомога медиків. Під час евакуації врятували і кота. Його власника в будинку не знайшли, тож зараз чотирилапого прихистила надзвичайниця.
Що саме спричинило пожежу - встановлюють правоохоронці. Але вже відомо, що на даху працювали ремонтники. Вони першими намагалися загасити вогонь, але не змогли.
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Вогонь за лічені хвилини охопив понад 700 квадратних метрів площі. Більше ніж дві години з полум'ям боролися з пів сотні рятувальників. Жертв та постраждалих немає.
К тушению пожара были спасены 11 человек
Адміністраторку вже відправили під цілодобовий домашній арешт. Щодо няні - судді ще радяться. А власниця в суді не з'явилася - через проблеми зі здоров'ям.
Запобіжний захід іншій підозрюваній, санітарці, ще вибирають. У вівторок там загинули п'ятеро жінок. Двох працівниць пансіонату підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки.
Тоді загинули п'ятеро жінок. Затриманим працівникам - вручили підозри, їх обвинувачують у порушенні норм пожежної безпеки. У прокуратурі наголошують - заклад працював нелегально.