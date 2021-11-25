Дим на кілька десятків кілометрів. У Дніпрі палала дев'ятиповерхівка.

Зайнялося на даху. Мешканців евакуювали. Двом жінкам і трьом дітям з останніх поверхів знадобилася допомога медиків. Під час евакуації врятували і кота. Його власника в будинку не знайшли, тож зараз чотирилапого прихистила надзвичайниця.

Що саме спричинило пожежу - встановлюють правоохоронці. Але вже відомо, що на даху працювали ремонтники. Вони першими намагалися загасити вогонь, але не змогли.