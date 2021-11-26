У ВООЗ скликають екстрене засідання через новий штам COVID-19. На нараді обговорять варіант коронавірусу, вперше виявлений у Південній Африці та Ботсвані. За попередньою інформацією, він поширюється швидше, ніж вважалося раніше. А в південноафриканському регіоні Гаутенг - 90 відсотків захворювань на коронавірус припадають саме на цей штам.