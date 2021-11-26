Украина передала российской стороне верифицированные списки на обмен пленными. Теперь рассчитывает на то, что данный вопрос поднимет президент США Джо Байден во время разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщил на пресс-марафоне президент Владимир Зеленский.

"У нас есть верифицированный полный список. Могут быть ошибки, но список передан Турции. Недавно у президента Эрдогана была встреча с президентом России, списки были переданы российской стороне. Он (президент Турции, - ред.) в целом просил, но упор делал на крымских татар. Ответа пока нет", - отметил Зеленский.

По его словам, украинская сторона ждет разговора Байдена и Путина.

"Список передан и ожидаем, что будет поднят этот вопрос", - подчеркнул он.

Президент добавил, что кроме прямых договоренностей Украины с руководством России по обмену пленных, никакие другие форматы не сработали.

Напомним, что 26 ноября Владимир Зеленский проводит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". Этой встречей с журналистами он подводит итоги экватора своей президентской каденции.

В ходе встречи с СМИ он рассказал о том, что вероятность полномасштабной войны с Россией сохраняется каждый день. Но украинская сторона готова к любой эскалации.

Также Зеленский заявил о подготовке переворота в Украине с участием Рината Ахметова. Кроме того, президент сделал заявление о деолигархизации в стране.

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