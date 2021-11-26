В пятницу, 26 ноября, президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" заявил, что НАТО точно не является причиной эскалации риторики России. Он назвал три сигнала возможной эскалации со стороны России.

Это запугивание на сегодня - накапливание войск, ротация, снайперы пошли по всей линии разграничения. Когда мы видим, что будет напряженная ситуация, как перед диагнозом - симптомы.

По его словам, если Украина ответит на провокации сильно, без воздержания, во время их учений, то вероятность эскалации выше.

Сейчас ситуация точно не хуже, чем было весной... Мы видим очень часто ротации, чтобы показывать нам, что идет накопление. Мы видим увеличение техники, чтобы видели, что ее накопление идет также. Риски есть и очень опасная риторика идет из России.

По его словам, Россия часто начала поднимать вопрос о НАТО.

Второй сигнал - что-то с "Минском" не получается, Украина срывает "Минск". Минск - это нечто, остановившее когда-то мощную эскалацию. Это сигнал, что может быть эскалация.

И третий сигнал - сложный момент по "Северному потоку" -2, напряженная ситуация в Беларуси, общая ситуация, отметил он.

Что не только с Украиной проблемы, что у тебя, Европа, есть другие проблемы, накопление проблем, из которых нужно выходить.

Напомним, что 26 ноября Владимир Зеленский проводит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". Этой встречей с журналистами он подводит итоги экватора своей президентской каденции.

В ходе встречи с СМИ он рассказал о том, что вероятность полномасштабной войны с Россией сохраняется каждый день. Но украинская сторона готова к любой эскалации.

Также Зеленский заявил о подготовке переворота в Украине с участием Рината Ахметова. Кроме того, президент сделал заявление о деолигархизации в стране.

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Отметим, по его словам, власти Украины втянули в операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнера". В одном из своих ответов президент Зеленский назвал "красные линии" для олигархов.

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