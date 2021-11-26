Президент Польщі закликав збільшити присутність сил НАТО [ Редактировать ]
Збільшити присутність сил НАТО на східному фланзі закликав польський президент Анджей Дуда.
Відповідну пропозицію він виклав Генсеку Альянсу Єнсу Столтенбергу. За словами Дуди, на сході також важливо посилити місії - зокрема, провести військові навчання НАТО.
На думку президента Польщі, так Альянс продемонструє всім потенційним агресорам, що готовий захищати і країни, які входять до складу НАТО, і його союзників.
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На думку президента Польщі, так Альянс продемонструє всім потенційним агресорам, що готовий захищати й країни, що входять до складу НАТО, і його союзників.
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