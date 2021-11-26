Завтра в Україні вкотре вшанують пам'ять жертв Голодомору. Утім попри форму однини в офіційній назві пам'ятного дня, українці добре знають - протягом 20 століття голодоморів в Україні було три і всі - штучні. Спроби цілеспрямовано знищити український народ робили в 1921 -23 роках, потім у 32-33-ому, і після Другої світової - у 46-47 роках. Моїм колегам вдалося розшукати жінку, яка пережила голод повоєнний.

Надії Костянтинівні - 87 років. Живе в селі Лупареве на Миколаївщині. Усе життя пропрацювала сільською вчителько. Коли в Україні вирував голод 46-47-ого, їй було 12.

Надія Цацук, жителька села Лупареве:

Їли ми раз у день. Ми так привикли, ми ніколи не просили, що хочемо їсти.

Попри поважний вік Надія Кастянтинівна в подробицях пам'ятає роки голоду.

Надія Цацук, жителька села Лупареве:

Всіх собак, всіх котів - все, що можна було з'їсти, все з'їдалося. Сусіди справа: 4-ро дітей (мама була в них, батько на фронті погиб), вони всі повмирали. А з другої сторони - два чоловіка померли.

А багатодітна родина Надії Костянтинівни вижила, дякуючи корові. Молоко мати продавала чи обмінювали на щось їстівне. Із ринку дітям часто приносила макуху - відходи після віджиму олії, якими тепер підгодовують худобу. А тоді то були найбільші ласощі.

Надія Цацук, жителька села Лупареве:

Якщо це була дроблена макуха, то мама дасть тобі жменю - і ходиш їсиш.

Але найбільше хотілося хліба. Через неврожай пшениці пекли його з іншого зерна. Та й ходити по нього доводилося за 40 кілометрів.

Надія Цацук, жителька села Лупареве:

Звечора виходимо, ідемо - ніч. На ранок приходимо в місто. Занімали чергу в магазин, де видавали кірпічний хліб. Одну буханочку в руки. Треба було вистояти чергу 50 чи 100 чоловік. Були такі випадки, що люди вмирали в чергах.

Що в ті роки готували? І завдяки чому вдалося вижити? Надія Костянтинівна погодилася з нами приготувати страви того часу. Перше і головне - спечене частування з дерті, картоплі й трави.

-Я його розрізаю. Це називалося хлібом. А ще варили лемішку. Рецепт простий - по ложці дерті, висівок і олії. У ті часи багато хто не міг навіть мріяти про таку розкіш.

Марина Михайловська, кореспондентка:

Те, що вийшло, назвати апетитним не можна, як і поживним. Але саме така їжа давала змогу хоч якось підтримати організм та не опухнути з голоду.

Повоєнні українські села були зруйновані та пограбовані окупантами, поля - голі через посуху. І навіть у таких умовах керівництво СРСР не припиняло програму хлібозаготівель.

Віктор Сабалдашов, старший науковий співробітник Миколаївського обласного краєзнавчого музею:

Радянська влада в ЗМІ говорила, що економіка переживає піднесення, тому частину зерна, яке мало направитися на допомогу голодним, відправлялося за кордон.

Повоєнний голодомор 1946-1947 років став останнім із трьох, які пережила Україна у 20 столітті. Він забрав життя мільйонів українців. Точної цифри дослідники й досі не назвали.