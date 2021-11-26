Він поширюється швидше, ніж вважали раніше.

У ВООЗ скликають невідкладне засідання через новий штам СOVID-19. На нараді обговорять різновид коронавірусу, уперше виявлений у Південній Африці та Ботсвані.

За попередньою інформацією, він поширюється швидше, ніж вважали раніше. А в південно-африканському регіоні Гаутенг 90 відсотків захворювань на ковід припадають саме на цей штам.

Новий різновид має аж 32 нові мутації і має нший матеріал так званих шипів, або спайків. Це тривожно тому, що всі чинні вакцини проти коронавірусу діють саме на спайковий білок, не дозволяючи вірусу прикріплюватися до клітинних мембран.

Поки що новий штам іменують кодовою назвою, але очікується, що зрештою його назвуть наступною літерою грецького алфавіту - штам-ню.