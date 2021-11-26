Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину. Об этом сообщает AP.

"Если Россия применит силу против Украины, за это придется заплатить, это будет иметь последствия", - заявил Столтенберг перед встречей министров иностранных дел в Латвии, которая пройдет 30 ноября и 1 декабря.

При этом он не уточнил, о каких последствиях идет речь.

"Это второй раз в этом году, когда Россия сконцентрировала большую и необычную концентрацию сил в регионе", - отметил Столтенберг и добавил, что возле границ Украины наблюдается скопление танков, артиллерии, бронетанковых частей и так далее.

Он также подчеркнул, что на сегодня на Западе нет уверенности в намерениях России.

Ранее в НАТО отреагировали на действия России у границ Украины.

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