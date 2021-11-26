Столтенберг пригрозил России последствиями в случае вторжения в Украину [ Редактировать ]
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину. Об этом сообщает AP.
"Если Россия применит силу против Украины, за это придется заплатить, это будет иметь последствия", - заявил Столтенберг перед встречей министров иностранных дел в Латвии, которая пройдет 30 ноября и 1 декабря.
При этом он не уточнил, о каких последствиях идет речь.
"Это второй раз в этом году, когда Россия сконцентрировала большую и необычную концентрацию сил в регионе", - отметил Столтенберг и добавил, что возле границ Украины наблюдается скопление танков, артиллерии, бронетанковых частей и так далее.
Он также подчеркнул, что на сегодня на Западе нет уверенности в намерениях России.
Ранее в НАТО отреагировали на действия России у границ Украины.
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