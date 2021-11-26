Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался относительно защиты Украины в случае прямой угрозы. Принципы коллективной обороны не распространяются на страну. Об этом он сказал во время пресс-коференции.

"Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются, но альянс поддерживает эту страну", - заявил генсек.

Что такое коллективная оборона НАТО

принцип обороны заключается в том, что нападение на государство-члена НАТО расценивается как нападение на весь Альянс;

принцип закреплен в статье 5 Вашингтонского договора;

впервые статья 5 была введена после террористического нападения 11 сентября в США;

НАТО несколько раз прибегала к мерам коллективной обороны;

НАТО имеет постоянные силы на дежурстве, которые непрерывно обеспечивают коллективную оборону.

Ранее в НАТО отреагировали на действия России у границ Украины.

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