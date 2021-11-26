Коллективная оборона НАТО не распространяется на Украину - Столтенберг [ Редактировать ]
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался относительно защиты Украины в случае прямой угрозы. Принципы коллективной обороны не распространяются на страну. Об этом он сказал во время пресс-коференции.
"Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются, но альянс поддерживает эту страну", - заявил генсек.
Что такое коллективная оборона НАТО
- принцип обороны заключается в том, что нападение на государство-члена НАТО расценивается как нападение на весь Альянс;
- принцип закреплен в статье 5 Вашингтонского договора;
- впервые статья 5 была введена после террористического нападения 11 сентября в США;
- НАТО несколько раз прибегала к мерам коллективной обороны;
- НАТО имеет постоянные силы на дежурстве, которые непрерывно обеспечивают коллективную оборону.
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