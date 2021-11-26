25 листопада в Міському саду Одеси презентували скульптуру "Пандемія домашнього насильства". Її авторка – художниця Єва Ятт. Арт-об'єкт виготовлений з цементу та сусального золота й важить майже 50 кілограмів. Його відкрили у рамках акції "16 днів активних дій проти гендерного насильства". Про таке повідомила кореспондентка Сумпільного, яка відвідала захід.

У скульптурі модель вірусної частки COVID-19 поєднана із зображенням жіночих статевих органів. Авторка розповіла, що цією роботою хотіла привернути увагу до проблеми замовчування домашнього насильства.

"Проблема планетарного масштабу, така ж як і вірус. Акція називається "Пандемія домашнього насильства", тому що ця ізоляція, цей вірус виявив цю проблему і зробив її більш яскравою і тривожною. Виставив її на поверхню, мені здається".

"Я вважаю, що це дуже концептуальна річ, поєднуючи таке жіноче та пандемію, ми можемо дійсно сплинути на цю проблему. Та саме такими речами ми привертаємо увагу, та люди замислюються над цим, ми їм в цьому допомагаємо" – зазначила перехожа Анастасія Павленко.

Містянка Ольга Гончар зазначила, що тему домашнього насильства важливо обговорювати в суспільстві:

"Я звичайно вдячна, що ця тема піднята, що ця тема дуже актуальна в наш час, що така акція проводиться в місті. Я думаю, що багато молодих, може навіть і літні, що пожили життя, зрозуміють, що вони не одні у цьому суспільстві, що є допомога, і що вони можуть кудись подзвонити, і з кимось поспілкуватися".

Турист з Каліфорнії Софі каже, був вражений цією скульптурою.

"Я подивився на головний елемент скульптури та її загальні елементи. Я розумію це так, що тут мова йде про значний рівень домашнього насильства у східній Європі. Я чув про це й у Каліфорнії. Думаю, це чудово, що митці проводять подобні акції та кажуть правду.

Арт-директорка галереї "Арт-Одеса" Катерина Пімінова каже, що Єва Ятт – талановита художниця. Її роботу вона вважає сміливою та сучасною.

"У цій скульптурі достатньо однозначно прочитується ідея жіночого початку. Наше українське суспільство, воно достатньо консервативне, все ж таки. Люди не готові ці речі сприймати. З одного боку, це достатньо природня річ, про яку не прийнято казати публічно. Чому б нам не спробувати поговорити про це публічно, щоб нам всім стало легше?"

Після презентації скульптури організаторка акції Берта Мила роздавала перехожим листівки з інформацією про те, як слід діяти жертвам та свідкам домашнього насильства.

"Сподіваюсь, що завдяки сьогоднішній акції у багатьох жінок виникне усвідомлення того, що не потрібно терпіти, аби тебе вбивали. Так, є складний фінансовий стан, є ситуація, коли жінка каже: "Мені немає, куди йти". І лише тоді, коли жінки почнуть озвучувати, що в них є така проблема, вони побачать, що є багато людей, які можуть допомогти".