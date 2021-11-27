В субботу, 27 ноября, в Украине чтят память жертв Голодомора. Столь важная дата припадает на каждую последнюю субботу ноября.

День памяти жертв Голодомора был официально введен указом президента Украины в 1998 году. А в 2006 Голодомор был признан геноцидом. Чтобы почтить память миллионов умерших, в 16:00 объявят общенациональную минуту молчания и пройдёт Всеукраинская акция "Зажги свечу".

Отмечается, что возле мемориалов в разных городах пройдут памятные мероприятия с участием официальных лиц. Известно, что число умерших во время Голодомора 1932-1933 годов колеблется от 4,5 миллионов до 10 миллионов украинцев.

Читайте также, президент США Джо Байден почтил память жертв Голодомора и заверил в поддержке Украину. В заявлении говорится, что Соединенные Штаты привержены украинскому народу и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

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