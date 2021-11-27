Сотрудники Государственного бюро расследований "накрыли" схему по махинации с продажами земель лесного фонда. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Согласно данным следствия, в ней участвовали родственники и доверенные лица главы ОТГ. За "вознаграждение" в 600 тысяч долларов они обязались решить вопрос с местным советом.

Установлено, что организовали сделку родственники и доверенные лица руководителя ОТГ. Они за 600 тысяч долларов США обещали предпринимателю "решить вопрос" о выделении местным советом 1,2 гектара земельных участков лесного фонда под строительство торгового центра.

Отмечается, что два злоумышленника были арестованы "на горячем" при получении 50% от общей суммы (300 тысяч долларов). Фигурантам сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. Им грозит наказание в виде лишения свободы, сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Читайте также, в Черкасской области чиновника "Госгеокадастра" уличили во взятке, размером в 10 тысяч долларов. За получение неправомерной выгоды не чистый на руку исполняющий обязанности начальника одного из отделов ГУ "Госгеокадастра" должен был передать земельный участок в частную собственность.

Кроме того, в Одесской области следователи ДБР разоблачили незаконную сделку бывших чиновников Госгеокадастра. Ориентировочная стоимость присвоенных земель – более 870 миллионов гривен, на отчужденные гектары суд наложил арест.

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