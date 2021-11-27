В жилом пятиэтажном доме в Николаевской области, где произошел взрыв, спасатели эвакуировали 50 жителей. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, в результате взрыва были разрушены две квартиры на 4 этаже и две - на 5. При этом в Национальной полиции рассказали, что на 4 этаже может находиться женщина, которая проживает сама.

Отмечается, что в настоящее время специальный кран, принадлежащий ГСЧС, занимается работами по демонтажу разрушенных конструкций поврежденного здания. Известно, что всего к ликвидации последствий взрыва привлечено 107 человек и 24 единиц техники, в том числе 2 кинологических расчета и психолога ГСЧС, Национальная полиция, Облгаз и Облэнерго.

Читайте также, в городе Днепр произошел взрыв в квартире, которая находилась в пятиэтажном жилом доме. Вначале жители дома услышали хлопок, после чего из квартиры повалил черный дым, в результате возгорания несовместимые с жизнью травмы получили 2 человека.

Кроме того, в одном из жилых домов города Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области, случился взрыв. Спасатели получили тревожное сообщение в 10:15 утра, происшествие произошло в девятиэтажном доме по улице Мухина.

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