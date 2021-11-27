В городе Новая Одесса, который находится в Николаевской области, в пятиэтажном доме прогремел взрыв, который уничтожил 2 квартиры. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, в результате мощной детонации были повреждены 4 и 5 этажи. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

Фото: ГСЧС

В г. Новая Одесса в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв (предварительно бытового газа на 5 этаже), в результате чего разрушены 4 и 5 этажи.

Отмечается, что в настоящее время 3 человека пострадал (у одного из них перелом руки и повреждение позвоночника). Сейчас известно, что 2 человека были заблокированы в квартире на 5 этаже. Известно, что к месту взрыва были отправлены кинологи с собакам, а сотрудники ГСЧС привлекли 75 человек личного состава, а также 14 единиц специальной техники.

Фото: ГСЧС

Читайте также, в городе Днепр произошел взрыв в квартире, которая находилась в пятиэтажном жилом доме. Вначале жители дома услышали хлопок, после чего из квартиры повалил черный дым, в результате возгорания несовместимые с жизнью травмы получили 2 человека.

Кроме того, в селе Белогородка Бучанского района Киевской области в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв, после которого вспыхнул пожар. В результате взрыва пострадали 8 человек, из них двое были госпитализированы.

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