В Полтаве в ДТП пострадал серьезно малолетний пешеход. Авария произошла в воскресенье, 28 ноября, около 10:00 на улице Европейской возле ТРЦ "Конкорд". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Автомобиль Volkswagen Amarok за рулем которого находился водитель 1978 года рождения, допустил наезд на 8-летнего мальчика. Ребенка доставили в реанимационное отделение Детской городской клинической больницы.

Полиция изучает происшествия ДТП. Против водителя открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 УКУ - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее потерпевшее тяжесть телесное повреждение".

В местных Telegram-каналах распространяют видео с уличных видеокамер, где видно, что ребенок перебегал дорогу на красный сигнал светофора.

Напомним, что под Черкассами "Таврия" влетела в грузовик, девушке оторвало руку.