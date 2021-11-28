В Полтаве мальчик перебегал дорогу на "красный" и попал в реанимацию (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Полтаве в ДТП пострадал серьезно малолетний пешеход. Авария произошла в воскресенье, 28 ноября, около 10:00 на улице Европейской возле ТРЦ "Конкорд". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Автомобиль Volkswagen Amarok за рулем которого находился водитель 1978 года рождения, допустил наезд на 8-летнего мальчика. Ребенка доставили в реанимационное отделение Детской городской клинической больницы.
Полиция изучает происшествия ДТП. Против водителя открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 УКУ - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее потерпевшее тяжесть телесное повреждение".
В местных Telegram-каналах распространяют видео с уличных видеокамер, где видно, что ребенок перебегал дорогу на красный сигнал светофора.
Напомним, что под Черкассами "Таврия" влетела в грузовик, девушке оторвало руку.
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