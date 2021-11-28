В Черкасской области произошло серьезное ДТП с участием грузовика и легковушки, в результате которого 20-летней девушке оторвало руку. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Авария произошла около 12:30 в субботу, 27 ноября, на автодороге "Драбов - Золотоноша - Кононовка" возле села Шрамковка Драбовского района.

43-летний водитель ВАЗ-1102 "выбрал неправильную скорость движения", в результате чего не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где протаранил груженую фуру MAN.

Водители обеих машин не пострадали, однако 20-летняя пассажирка "Таврии" получила травматическую ампутацию руки. Ее госпитализировали в реанимационное отделение Драбовской центральной районной больницы.

Полиция открыла уголовное дело и выясняет все обстоятельства инцидента. Был ли водитель легковушки трезв, не сообщается.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что под Ривне у лесовоза отлетело колесо и оторвало пешеходу руку.