Под Черкассами "Таврия" влетела в грузовик, девушке оторвало руку (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Черкасской области произошло серьезное ДТП с участием грузовика и легковушки, в результате которого 20-летней девушке оторвало руку. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Авария произошла около 12:30 в субботу, 27 ноября, на автодороге "Драбов - Золотоноша - Кононовка" возле села Шрамковка Драбовского района.
43-летний водитель ВАЗ-1102 "выбрал неправильную скорость движения", в результате чего не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где протаранил груженую фуру MAN.
Водители обеих машин не пострадали, однако 20-летняя пассажирка "Таврии" получила травматическую ампутацию руки. Ее госпитализировали в реанимационное отделение Драбовской центральной районной больницы.
Полиция открыла уголовное дело и выясняет все обстоятельства инцидента. Был ли водитель легковушки трезв, не сообщается.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что под Ривне у лесовоза отлетело колесо и оторвало пешеходу руку.
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