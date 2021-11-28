Ролей у шахраїв багато, а от мотив один: щоб ваші гроші стали їхніми

Фішингові сайти. Потужні кол-центри псевдобанків. І дзвінки на ваш мобільний просто із... в'язниці. В Україні - процвітає віртуальне шахрайство. Від початку цього року аферисти видурили в українців десятки мільйонів гривень.

Тож як крадуть ваші гроші? Богдан Вербицький - про те, що варто знати кожному, аби не втратити чесно зароблене.

Алло, вам телефонує... шахрай!

Дар'я Нефьодова, постраждала:

Я вже в якийсь момент не розумію взагалі, що нажимаю в своєму онлайн-банкінгу.

Бо рецепт успіху - ваша неуважність, помножена на їхні маніпуляції.

Віталій Якушев, експерт з кібербезпеки:

Вони завжди працюють на емоціях.

Руслан Болгов, член правління Асоціації приватних детективів:

Це є апгрейд будь-якої схеми, яка вже давним-давно існувала.

Ми розкажемо про останні новинки на ринку онлайн-шахрайства. Скільки заробляють на вашій легковажності? І до чого тут... в'язниці?

І проконсультуємо: як не "влетіти" на гроші.

У зв'язку з шахрайством, команда змінила правила використання послуги.

Дар'я читає нам оголошення на сайті. Парадокс, але воно... про шахрайські дії!

Дар'я Нефьодова, постраждала від онлайн-шахраїв:

Ми "дуже" піклуємося про наших клієнтів. Будь ласка, ось вам інструкція що треба робити. І це пишуть шахраї, начебто оберігаючи від самих себе.

На цей сайт Дар'я потрапила випадково. На одному з торговельних онлайн-майданчиків дівчина виставила оголошення. Хотіла продати - чоботи. І майже одразу - знайшовся покупець. Та ще й з пропозицією!

Дар'я Нефьодова, постраждала від онлайн-шахраїв:

І тут перший гачок, на який я потрапляю. Вона запитує мене: "А чи користувалася я до цього саме цією ОЛХ-доставкою? Я кажу, що ні. І все, тут починається. Вони вже зрозуміли що "клієнт - їх".

Бо нічого не знає про схему! Дівчині надіслали посилання на сайт буцімто "доставки". Щоправда, назва у нього - специфічна.

"Доставка-24 Азія". Це фішинговий сайт.

У перекладі з англійської - означає "ловець". Фішингові сайти, фактично, зчитують усі ваші дані.

Руслан Болгов, член правління Асоціації приватних детективів:

Наприклад "Интер крапка ком крапка юа" Так? Але, якщо це буде назва "Интер дефіс Подробиці зараз з вами крапка ком" це може бути підроблений сайт. Ви заходите на своє посилання, ніби-то, все є, ваше посилання, ваш товар, все є. І тут відбуваються два моменти шахрайства. По-перше, ви знаходитеся на фішинговому сайті. І до магазину то немає ніякого відношення, ви вже спілкуєтеся з шахраями.

А по-друге, на сайті підроблені не тільки оголошення, а навіть - функції! Як на цьому відео. Ось, приміром, - "отримати гроші" насправді... перерахувати їх! На іншу картку. Все, що треба від вас - вказати свої дані й суму.

Руслан Болгов, член правління Асоціації приватних детективів:

Що людина робить? Вона прописує цю суму, що в неї дійсно є вісім тисяч гривень і також нажимає кнопочку підтвердити. Насправді, вона тисне на кнопочку, яка була перейменована. І раніше вона називалася "сплатити".

Дар'я Нефьодова, постраждала від онлайн-шахраїв:

Вашу картку треба заблокувати. Я кажу та ні, я проводила операцію. А він каже: "Ні".

Він - це шахрай. У випадку Дар'ї на фішинговому сайті злодії не спинилися. Дівчині подзвонили начебто з банку - і запропонували заблокувати картку! Бо аферисти намагалися списати гроші за товар.

Дар'я Нефьодова, постраждала від онлайн-шахраїв:

Зараз швиденько ми з вами заблокуємо картку. Щоб ви розуміли, це швиденько розтягнулося на пів години.

30 хвилин зайвого тексту, постійного тиску, мовляв, "шахраї все вкрадуть" і в підсумку...

Дар'я Нефьодова, постраждала від онлайн-шахраїв:

Виходить, що я не блокую картку, а підтверджую операцію на переказ коштів. Він вже побачив, що переведена сума і він такий: "А зараз ми випустимо вам, ми ж заблокували цю, давайте випустимо ще одну. А паралельно з цим, він же має мої контакти, я ж їх ввела на фішинговому сайті, то він бере й оформлює на мене кредит.

На 50 тисяч гривень! Для купівлі товару в онлайн-магазині. Розслідування справи триває вже майже рік. Кредит у банку анулювати відмовились, а пізніше - й "відсотки" почали приходити! Тож сума боргу - збільшилась у півтора раза! За що платить? - Дівчина не знає й досі!

Дар'я Нефьодова, постраждала від онлайн-шахраїв:

Я не знаю! Мені не кажуть!

"А так можна було?" - Оформити кредит... на дистанційці?!

Віталій Якушев, експерт з кібербезпеки:

Вас верифікують, ви дійсно підписуєте цей онлайн-договір. Договір "оферти" називається він . І через це вам надають цей кредит. Якщо він разом запитує там номер картки, дату закінчення картки, дівоче прізвище матері і інше. Там, наприклад фінансовий номер ваш, то це стовідсотково шахраї. Банк, може спитати у вас тільки дівоче прізвище вашої матері.

Ірина Баглай, кореспондентка:

Ми просимо вас підійти до банкомата Приват-Банку, вставити картку і там буде чек. Сфотографуйте і пришліть нам фотографію.

Це - ще одна схема ошуканців. Мою колегу - Ірину Баглай - теж намагалися обдурити! Вона розмістила оголошення. Хотіла продати фортепіано. І покупці знайшлися майже одразу!

Ірина Баглай, кореспондентка:

Мені вони мали перевести гроші, я мала підійти до банкомата, вставити й взяти роздруківку, що в мене перераховано тисячу гривень.

Ірина їх не віддала. І від пропозиції таких "покупців" відмовилася.

Ірина Баглай, кореспондентка:

І тут інтонація міняється і зовсім інша розмова починається. Тобто, людина дуже наполегливо починає тиснути навіть через телефон. І каже мені фразу: "Немає проблем, зараз десь протягом години ваша картка буде заблокована".

Головний розрахунок - залякати. Тиснути на емоції і брак часу - основна стратегія. Це - кадри оперативної зйомки. Поліція накрила кол-центр. Начебто кількох банків. На столах - конспекти - як правильно "розводити" людей. А в комп'ютерах...

Журнал звонков: куда звонил, какой номер.

Анна Селезньова, старший інспектор з ОД Департаменту кіберполіції НПУ:

Організатори на хакерських форумах купували бази даних клієнтів банків, яким телефонували робітники кол-центру під виглядом працівників фінустанови. Громадянам повідомляли про блокування картки та необхідність пройти верифікацію, збільшити ліміт на банківських картках, відкрити новий ліміт, а також про вже погоджений збільшений кредит на банківських картках.

І викрали з них - півтора мільйона гривень! І це тільки один кол-центр! А загалом від початку року поліція зафіксувала шість тисяч таких випадків. І їх може бути більше, бо шахраї здебільшого, привласнюють невеликі суми. І до правоохоронців жертви часто не звертаються.

Богдан Вербицький:

Зазвичай вони працюють в офісних приміщеннях. Винаймають велику кімнату, ставлять меблі, комп'ютери... І типовий "фейковий" кол-центр - готовий!

Парадокс, але "працівники банків" часто навіть у липовому офісі не сидять! Точніше, сидять, але не по роботі... а по рішенню суду!

Тобто, відбувають покарання і паралельно обманюють людей! Все що для цього потрібно - це ось такий телефон.

І їх тут - у камері Вінницької колонії - кілька. Бо в одного з ув'язнених - видатні організаційні здібності! Чоловік створив цілу шахрайську схему! - Через знайомих ІТ-працівників на волі.

Виявлено аркуш паперу із зазначеним номером, що відповідно може відповідати номеру банківської платіжної картки.

Євген Кронівц, начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області:

За допомогою фішингового ресурсу, правопорушники вводили в оману потерпілих після чого отримували доступ до їхніх банківських карток і могли вільно розпоряджатися коштами, які були на них.

А чому "вільно"? - Фактично вони ж у місці позбавлення волі? Та й звідки в камері... мобільний телефон?

Віталій Якушев, експерт з кібербезпеки:

Тільки при співпраці правоохоронних органів і тих, хто позбавлений волі можна провертати ці шахрайські схеми. Тобто, в них є телефони, в них є бази, до яких мають доступ правоохоронні органи.

Кол-центри, служби безпеки банків і навіть поліція. Ролей у шахраїв багато, а от мотив один: щоб ваші гроші стали їхніми. І доберуться до них - навіть із в'язниці.