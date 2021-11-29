У Тбілісі мітингували проти ковід-сертифікатів [ Редактировать ]
В Тбілісі страйкували проти ковідних сертифікатів. На акцію вийшли кількасот людей. В руках тримали плакати "Ні - зеленим перепусткам" та "Ні - вакцинації".
Менш чисельні акції пройшли в інших містах. З 1 грудня в країні лише власники ковід-сертифікатів зможуть відвідувати крамниці, заклади харчування та інші громадські місця.
"Зелена перепустка" надається повністю вакцинованим, тим, хто перехворів, чи має негативний тест.
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