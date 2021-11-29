В понедельник утром, 29 ноября, в Киеве, на Столичном шоссе, произошло масштабное ДТП, затруднено движение транспорта. В аварию попали пять автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

На Столичном шоссе ДТП с участием пяти автомобилей. Движение затруднено в направлении ст. м. "Выдубичи".

Читайте также, в Закарпатской области произошло ДТП, в котором погибли три человека. Автомобиль летел на огромной скорости, пользователи сети пишут, что около 160 км/час, В результате столкновения водитель "Пассата" и двое его пассажиров, 64-летний и 65-летний мужчины, скончались на месте.

Кроме того, во Львовской области школьный автобус с детьми попал в аварию, столкнувшись с грузовиком. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии, известно, что по факту аварии возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.