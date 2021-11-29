На Столичном шоссе в ДТП попали 5 авто [ Редактировать ]
В понедельник утром, 29 ноября, в Киеве, на Столичном шоссе, произошло масштабное ДТП, затруднено движение транспорта. В аварию попали пять автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.
На Столичном шоссе ДТП с участием пяти автомобилей. Движение затруднено в направлении ст. м. "Выдубичи".
Читайте также, в Закарпатской области произошло ДТП, в котором погибли три человека. Автомобиль летел на огромной скорости, пользователи сети пишут, что около 160 км/час, В результате столкновения водитель "Пассата" и двое его пассажиров, 64-летний и 65-летний мужчины, скончались на месте.
Кроме того, во Львовской области школьный автобус с детьми попал в аварию, столкнувшись с грузовиком. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии, известно, что по факту аварии возбуждено уголовное дело.
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