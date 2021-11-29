В сети активно обсуждают вопиющий случай. Семья взяла животное вместо игрушки для ребенка. Видео выложили на странице ГО "Kovel Animals" в Instagram.

Родители считают смешным и забавным то, как ребенок издевается на котенком. Они снимают это на видео, смеются и загружают в социальные сети. А папа малыша "подбрасывает" фразы "На сынок, дарю. Мучай!".

Отметим, что после того, как ситуация получила огласку, семья закрыла свои странички в Instagram.

На заснятых кадрах видно, что родители поощряют то, что малыш душит, тянет за конечности, калечит животное.

Вот бы было еще весело, если бы на месте котенка был их ребенок, вырывался, плакал, хрипел, когда его душат и наступают ногами на горло. Они бы посмеялись, и вместе с ними радовалась бы кучка дегенератов, которые понравились это видео на их странице в Instagram.

Также в сообщении обратились к Нацполиии:

Обращаемся в Национальную полицию обратить внимание на этот случай и привлечь виновных к ответственности за жестокое обращение с животным и наказать их согласно законодательству, забрать животное. А также обращаемся в социальные службы г.Ковель с требованием провести проверку данной семьи и установить, могут ли эти лица нормально воспитывать ребенка!

Отметим, что в Украине, согласно законодательству, запрещается причинять домашним животным боль, страдания или увечия.

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