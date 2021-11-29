В Таиланде с 16 декабря приняли решение упростить условия для въезда иностранных туристов. Об этом сообщает издание The Tiger и Bangkok Post.

Таким образом, граждане других государств смогут после прибытия в страну сделать вместо ПЦР-теста экспресс-анализ на антиген, а карантин для них будет длиться 5 дней. Для поездки по-прежнему нужен будет специальный транспорт, также из списка SHA+, но бронь отеля теперь будет не нужна.

Отмечается, что власти страны также рассмотрят вопрос о запреете въезда с помощью сухопутного транспорта. Известно, что для путешествия в страну туристы также должны оформить страховку, которая также предозраняет и от коронавируса. При въезде необходимо показать сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки.

Читайте также, на территории Таиланда лабораторно подтвердили первые случаи заражения одновременно двумя штаммами коронавирусной инфекции. Заболеваемость одновременно двумя штаммами может привести к образованию нового гибрида болезни.

Кроме того, Таиланд усиливает карантин, чтобы сдержать распространение коронавируса. Министерство иностранных дел Украины дало ряд рекомендаций украинцам, которые находятся сейчас в Таиланде, правительство решило ввести ограничения нескольких провинциях.

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