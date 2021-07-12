Здоровью и жизни инфицированных ничего не угрожает/ фото: РБК

На территории Таиланда лабораторно подтвердили первые случаи заражения одновременно двумя штаммами коронавирусной инфекции. об этом сообщает издание Bangkok Post.

Согласно данным Министерства здравоохранения страны, 7 случаев заражения "Альфа" и "Дельта" штаммом были выявлены среди работников крупного строительной площадки в столице Таиланда Бангкоке. В настоящее время здоровью и жизни инфицированных ничего не угрожает.

Отмечается, что заболеваемость одновременно двумя штаммами может привести к образованию нового гибрида болезни. Известно, что среди 1737 работников строительной площадки, где был зафиксирован COVID-19, у 1327 была диагностирована инфекция.

Читайте также, на территории Польши обнаружили случаи заражения коронавирусной инфекцией штамма Delta. В настоящее время известно о 100 случаях заражения. Заместитель главного санитарного инспектора Кшиштофа Сачко рассказал, что на территории страны циркулируют различные мутации.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявила, что, несмотря на снижение уровня заражения COVID-19 в Европе, риск опасной осенней волны пандемии остается высоким. Старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэти Смолвуд пояснила, что вариант Delta вызывает особое беспокойство.

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