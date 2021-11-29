Под Киевом "накрыли" центр изготовления фейковых документов [ Редактировать ]
В Киевской области сотрудники правоохранительных органов разоблачили подпольный центр, где производили фейковые документы, в том числе и COVID-сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Согласно данным полицейских, группировка из 3 человек (50-летней женщины, 46-летнего и 63-летнего киевлянина), подделывала документы, а ложную информацию вносили в электронные системы Министерства цифровой трансформации Украины.
Отмечается, что услуги злоумышленников стоили 250 долларов. Их "клиентами" были не только украинцы, но и иностранцы. Известно, что полицейские провели ряд обысков у фигурантов, в ходе которых были изъяты вещественные доказательства. Также против злоумышленников были возбуждены уголовные дела.
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Кроме того, в столице разоблачили 2 преступников, которые занимались подделкой и продажей COVID-сертификатов. Согласно данным правоохранителей, "клиентов" злоумышленник находил с помощью социальных сетей.
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